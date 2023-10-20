佳里區中和街民宅20日凌晨4時許發生火警，台南市警消從旁邊鐵皮屋破門灌救。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市佳里區中和街獨棟民宅20日凌晨4時19分傳出火警，警消人員到場時，陳姓夫妻已自行逃出，女兒跳屋頂逃生，6旬妻子全身4成2度燒燙傷倒臥地上，送成大醫院急救，火勢40分鐘後撲滅。該戶前一晚已傳出火警報案卻無恙，20日凌晨再傳火警，鄰居擔心有人縱火，台南市消防局派火調科勘查中。

發生火警的房屋位在佳里區鬧區，陳姓丈夫與女兒睡在2樓，60歲的妻子獨自睡在1樓。陳男凌晨4時許聽見妻子敲床的聲音，下樓查看，見家中1樓起火，躺在床上的老婆全身已著火，還來不及滅火，趕緊先將她拖出屋外，陳妻已全身4成2度灼傷。

陳家女兒則從2樓跳往旁邊的鐵皮屋頂，再由民眾接應逃生。陳妻受重傷，幸好送醫時意識清醒。台南市消防局出動19車39人，並從旁邊鐵皮屋破門救火，花了40分鐘撲滅火勢。

該戶火警似乎不尋常，19日凌晨1時許已有報案「前兆」，警消趕到時未發現異狀，以為是惡作劇，隔天果真火警，因陳妻長年精神狀況不佳，附近鄰居議論紛紛，擔心再有火警發生。

陳家火警除了造成妻子重傷，還燒毀停在住家騎樓的2部機車與1輛汽車，還有部分雜物。陳姓丈夫對起火原因表示不知情，無法確定是否為妻子縱火。

附近鄰居表示，陳家經營殯葬業，妻子平常在家未出門工作，精神狀況看似正常，但火警發生在佳里鬧區，厝邊半夜被一把惡火嚇醒，都感到心驚膽戰。

台南市消防局表示詳細起火原因尚在調查中，佳里警分局表示，尚未接獲台南市消防局的火調書面報告。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。