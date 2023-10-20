儘管今年半導體產業景氣深陷庫存調整壓力，但半導體供應鏈自主化與在地化，為高功率真空微波管及衍生之真空電引入元件起家的宏碩系統帶來新商機，搭配台灣積極建構國防戰力，增加編列國防預算，讓宏碩系統營運逐漸擺脫谷底。
宏碩系統第3季合併營收為8539萬元，季減21.69%，累計前9月合併營收為3.01億元，年增2.25%，法人預估，第4季營收表現可望季增。
宏碩系統表示，今年營收有望較去年成長，公司積極布局並擴大微波技術應用，未來將陸續有其他微波源應用發展推出，為營運挹注新動能。
渡過第3季的谷底，宏碩系統(6895)受惠於國防訂單挹注，法人預估，宏碩系統第4季營收可望季增，全年營收有機會較去年成長，今天盤中股價逆勢走高。
儘管今年半導體產業景氣深陷庫存調整壓力，但半導體供應鏈自主化與在地化，為高功率真空微波管及衍生之真空電引入元件起家的宏碩系統帶來新商機，搭配台灣積極建構國防戰力，增加編列國防預算，讓宏碩系統營運逐漸擺脫谷底。
宏碩系統第3季合併營收為8539萬元，季減21.69%，累計前9月合併營收為3.01億元，年增2.25%，法人預估，第4季營收表現可望季增。
宏碩系統表示，今年營收有望較去年成長，公司積極布局並擴大微波技術應用，未來將陸續有其他微波源應用發展推出，為營運挹注新動能。
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