尼日軍政府今天表示，被罷黜的總統貝佐姆企圖越獄，安全人員已瓦解了他的企圖。儘管國際社會呼籲釋放貝佐姆，但自7月26日尼日發生軍事政變以來，貝佐姆一直遭軍方監禁。

路透社報導，尼日臨時政權表示，貝佐姆及其家人在安全部隊同黨協助下，計劃駕車前往首都尼阿美（Niamey）郊區，然後搭直升機前往鄰國奈及利亞。

軍方發言人在國家電視台上表示：「國防和安全部隊的強力反制，使得這一破壞我國穩定的計劃終告失敗。」

路透社無法證實上述說法，也無法聯繫到貝佐姆，貝佐姆目前下落不明。

尼日政變是3年內席捲西非中部沙赫爾（Sahel）地區的5起政變之一。這些政變使得撒哈拉沙漠（Sahara Desert）以南的大片乾旱地區處於軍事統治。

尼日的民選總統與鄰國馬利及布吉納法索一樣，被趕下台的部分原因是因為伊斯蘭主義者造成的動盪，造成這些地區數千人死亡。軍方表示，他們比文職政府更能抑制動亂局勢。

貝佐姆的政黨和家人表示，他無法獲得自來水、電力或新鮮食品，尼日的前西方盟友對此予以譴責。（譯者：屈享平\核稿：徐睿承）1121020