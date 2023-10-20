據關務署資料指出，8月還有572公噸巴西雞蛋進口，對此，國民黨立委林為洲今召開「混蛋過期蛋，騙人說謊愚弄國人」記者會，痛批農業部明知該批雞蛋於8月3日過期，卻還執意購買，浪費公帑，進口後立刻銷毀，爲特定人士或團體謀取兩頭賺的利益。

林為洲指出，8月份所進口的572公噸巴西雞蛋，生產日期為2023年4月16日，該批雞蛋到台灣時間為7月份， 從海關提領時間為8月，提領時都已經過了保存期限，至於這批雞蛋後續如何處理沒人知道，因為農業部拒絕提供資料。

林為洲表示，這批蛋4月16日生產，7月到台灣，所以這批蛋是幾月幾號搭船，請農業部說清楚。再者，食藥署跟防檢署就其業務職掌，所檢驗及檢疫的最後一批巴西雞蛋是7月17日，而買方購買時，便知這批雞蛋8月3日到期，從7月17日到8月3日，中間有2週的時間，為什麼在可放行日後，不趕快提領？而要拖到8月才提領？

林為洲強調，這批巴西雞蛋購入價格高達4千8百萬，現今已過期，如果要用納稅人的錢來賠的話，這有道理嗎？還是這批其實是用「自有資金」去負擔？請農業部出來說明清楚。