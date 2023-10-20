陸委會9日舉辦國慶晚宴，國旗卻從12道變成13道，數位部昨日宴請外賓，菜單上還出現中華人民共和國，被外界質疑，心裡沒有中華民國，對此，國民黨立委李德維批評，上行下效見微知著；國民黨立委吳斯懷表示，當然要道歉而且要去徹查廠商，他們是不是中共同路人，這是一個天大的笑話，不可原諒的疏失。

李德維表示，八個字形容這件事情「上行下效見微知著」，當總統府在雙十國慶都可以把中華民國生日改為Taiwan National Day的時候，以及陸委會把國旗改為十三道光芒，數發部也出現中華人民共和國的菜單，這是中華民國也是台灣的悲哀，民進黨的心態見微知著。

吳斯懷表示，這是天大笑話，要追究廠商責任，他合理懷疑廠商是不是中共協利者，以往看到的國旗都是十二道光芒，哪有看到過十三道光芒的國旗，就算是拉圖檔，小朋友現在Google國旗，都是十二道光芒。

吳斯懷認為，針對這件事情當然要道歉，而且要去徹查廠商，他們是不是中共同路人，故意搞我們國旗，下次國旗會不會出現五星旗，這是一個天大的笑話，不可原諒的疏忽，不可以推託的責任。

吳斯懷也提到，數發部的菜單上還有中華人民共和國的英文，怎麼會這樣呢？這些疏失都不該發生，愛國家不該用嘴巴說，要用實際行動去做，吳斯懷也說，執政黨心中當然沒有中華民國只有台獨，「我愛中華民國我愛台灣，但是不要嘴巴說愛中華民國。」

民進黨立委許智傑也表示，這是一個嚴重錯誤，以前美國國旗星星也發現數量不對狀況，都是不對的，希望陸委會可以更加仔細防範這種錯誤。