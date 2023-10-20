回到中職一軍賽場短短3年，味全龍就重回季後賽行列，甚至靠著全年勝率第一的身分，直接保送進入台灣大賽。相隔26年再奪季冠軍，也讓味全龍球團創辦人魏應充滿是感動，他透過臉書感謝龍隊全體教練團、球員及後勤辛苦付出，也向一路陪伴相挺的龍迷致謝。底下則有大批球迷留言狂喊「一起加油」、「感謝三董、總教練選對了」等等，溫馨又熱情。

味全龍19日並未出賽，但該日兩場戰役攸關球隊季後賽資格，其中統一獅無法從富邦悍將先發投手陳仕朋手中攻下分數，最終以0比5遭完封，在全年戰績部分已經無緣登頂第一，也讓味全龍確定闖進季後賽，先完成重返「龍」耀的第一道關卡。

至於另一場中信兄弟交手樂天桃猿，雙方一路鏖戰到延長賽，11局下樂天牛棚陳鴻文在1分領先下砸鍋，換上陳禹勳依然未見效果，遭到曾頌恩擊出再見安打吞敗，樂天爭奪下半季冠軍無望，讓味全正式拿到下半季冠軍，靠著年度勝率第一及半季冠軍，味全龍跳過季後挑戰賽，重返季後賽就直接打進台灣大賽。

該篇貼文曝光後，吸引大批網友熱烈湧入留言，其中有人表示「謝謝您的付出，讓我們此生可以再次感受季冠軍的榮耀，龍魂不滅，味全龍總冠軍」、「感謝三董，好感動，在9513天的等待，我龍重返榮耀，總冠軍我們準備好了」、「感恩三董，讓龍復活，24年的等待，只有感恩，我龍我驕傲」、「真的還是要再次謝謝三董，讓我們這些流離20年的龍迷，能夠再次有個家，讓我們可以聚在一起，再在球場上盡情的吶喊，小龍們的成長跟意志力以及奮戰精神，更是讓龍迷充滿了感動！感恩三董！」「感謝三董支持，就差最後一哩路了，目標總冠軍」。

魏應充臉書全文：

「整晚關注中職賽事的味全龍Dragons 球迷辛苦了！相信大家此刻和董仔一樣充滿感恩與感動。

董仔說，今年能打進台灣大賽，要特別感謝一路陪伴龍將的龍迷們，「您們是味全龍的最強後盾」。

其次要感恩葉總帶領的教練團、全體球員以及球團後勤，大家自2019年以來一步一腳印，所有的淚水汗水都沒白流。

進入台灣大賽只是開始，董仔期勉球員們謙卑再謙卑，不要辜負球迷期望，也要為台灣棒球產業努力，成為棒球經濟生態圈的火車頭！」