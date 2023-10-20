巨鎧近年來著重高品質及客製化改裝車燈產品的發展，涵蓋研發、設計、製造及銷售等，並擁有超過700項以上全球專利佈局，透過德國歐司朗的技術支援與合作，其品質與規格已達到世界許多車廠的要求，強化北美與歐盟等高利潤市場。

公司目前國內生產基地位於台南市安南區，廠區有4條組裝線，滿載年產值可達50億元以上，主要產品包含全LED汽車車燈、LED水箱護罩、商用型卡車燈及汽車零組件等。

美國汽車改裝市場相對純熟，私車改裝率超過50％，現階段鎖定北美地區作為銷售主力市場，去年美國地區銷售占營收比重達94％。巨鎧透過與北美當地品牌通路商及經銷商協助銷售產品給客戶，當地已累積一定知名度，產品結構以車燈銷售占比最大，上半年占營收比重超過9成。

2023年美國汽車銷售量將有望重返1500~1600萬輛，此外，根據SEMA研究報告顯示，美國皮卡車主購買改裝品比例相對較高，而皮卡車占美國整體銷售比例高達15~20％，因此，福特等皮卡車款皆為巨鎧過去重點耕耘客群。

公司2022年受到高通膨壓力延續所影響，下游客戶對備貨量仍較為保守，2022年稅後淨利1.49億元，每股盈餘2.46元，今年上半年虧損0.2億元，今年下半年商用卡車車燈及特殊造型頭燈等新產品陸續上市，預期第4季轉虧為盈，全年力拚損平。