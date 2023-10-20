歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，以色列與哈馬斯戰爭造成地區性衝突蔓延的風險真實存在，並強調有必要加強對伊朗的制裁，她說伊朗正在向哈馬斯提供物資。

馮德萊恩在華盛頓哈德遜研究所（Hudson Institute）發表講話時表示，以色列與其鄰國之間的對話必須繼續。整個地區的阿拉伯街頭都充滿憤怒情緒。因此，地區局勢蔓延的風險是真實存在的。

她認為，哈馬斯的靠山伊朗只想火上加油。伊朗的戰時客戶俄羅斯正在密切留意局勢。俄羅斯和哈馬斯類似。

馮德萊恩譴責伊朗在幕後扮演邪惡角色，並指哈馬斯使用的武器93％是由伊朗提供。

她指朱，繼續制裁伊朗、擴大制裁範圍，並打擊逃避制裁的行為，是至關重要。西方制裁正在削弱俄羅斯的經濟，但歐盟及其盟友將繼續重點打擊逃避制裁的行為。

哈馬斯於10月7日對以色列發動突襲，造成大量民眾死亡，以色列即時展開報復行動，正在加薩地帶對哈馬斯發動戰爭。以色列還在黎巴嫩邊境與真主黨發生衝突。