所謂1.5軌對話，又稱一軌半對話，主要是相對民間的「二軌對話」而言，指的是由政府官員和民間人士共同參與的、以討論政策為主要目的的對話。

中美近期重啟各層級交流，美國國務卿布林肯、財政部長葉倫、氣候特使凱瑞、商務部長雷蒙多陸續出訪中國之外，二軌對話乃至1.5軌對話也漸次啟動。

10月12日，中國外交部美大司司長楊濤曾應約會見美國前貿易代表、美中關係全國委員會名譽會長希爾斯和美中關係全國委員會會長歐倫斯率領的「中美經濟二軌對話」美方代表團一行。