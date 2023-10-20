第一三共的3款標靶藥是屬於「抗體藥物複合體」（ADC）類藥物，目前正處於不同的臨床實驗階段。
第一三共與默克預測到2030年代中期，這3款藥可為雙方在全球藥市裡，各帶來數十億美元計的潛在營收。
根據協議，默克將先預付40億美元給第一三共，然後在未來2年再支付餘下的15億美元。
雖然默克預期這3款藥在未來可望為其帶來165億美元收益。但對第一三共的費用支出，將會影響默克第四季乃至全年度的財務表現。
日本藥商第一三共（Daiichi Sankyo）20日宣布，同意接受默克（Merck）出價55億美元合作協議，共同開發其3款候選的治療癌症標靶藥。只要開發成本就可望創造逾160億美元收入。利多消息刺激第一三共股價盤中飆漲逾12％報4,020日圓。
第一三共的3款標靶藥是屬於「抗體藥物複合體」（ADC）類藥物，目前正處於不同的臨床實驗階段。
第一三共與默克預測到2030年代中期，這3款藥可為雙方在全球藥市裡，各帶來數十億美元計的潛在營收。
根據協議，默克將先預付40億美元給第一三共，然後在未來2年再支付餘下的15億美元。
雖然默克預期這3款藥在未來可望為其帶來165億美元收益。但對第一三共的費用支出，將會影響默克第四季乃至全年度的財務表現。
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