第一三共的3款標靶藥是屬於「抗體藥物複合體」（ADC）類藥物，目前正處於不同的臨床實驗階段。

第一三共與默克預測到2030年代中期，這3款藥可為雙方在全球藥市裡，各帶來數十億美元計的潛在營收。

根據協議，默克將先預付40億美元給第一三共，然後在未來2年再支付餘下的15億美元。

雖然默克預期這3款藥在未來可望為其帶來165億美元收益。但對第一三共的費用支出，將會影響默克第四季乃至全年度的財務表現。