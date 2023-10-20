泰國總理賽塔赴中國出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，他於19日會見中國國家主席習近平。中國和泰國政府也發布聯合新聞公報，其中提及泰方堅定奉行一個中國政策，並稱「台灣是中國不可分割的一部分」，泰方支持中國「一國兩制」方針。

聯合公報指出，兩國領導人重申中泰全面戰略合作夥伴關係，並就中泰關係及共同關心的問題深入交換意見，一致同意面對複雜多變的國際和地區形勢，雙方要和衷共濟、攜手並肩，堅持從長遠角度和戰略高度規劃和推動中泰關係發展。

聯合公報強調，雙方將繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。中方尊重泰國的獨立、主權和領土完整。泰方堅定奉行一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分。泰方支持中國「一國兩制」方針。

公報表示，雙方同意繼續保持兩國領導人之間的密切接觸和交往，及時就中泰關係重大問題及共同關心的國際地區問題深入交換意見，加強戰略溝通，深化政治互信。

此外，雙方同意深化兩國防務和執法合作，推進聯演聯訓、人員培訓、裝備技術、法律事務和刑事司法體制等領域合作，共同預防和加大打擊毒品走私、人口販賣、網路賭博、電信詐騙、洗錢、恐怖主義等跨國犯罪。

訪問期間，雙方簽署涉及外交、「一帶一路」、數位經濟、海關檢驗檢疫、電影、文化、媒體等領域的合作文件。賽塔也邀請中國領導人適時訪問泰國。