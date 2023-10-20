台南市安平二期國宅海砂屋6年前獲得國土管理署3.75億元補助社區都更重建，卻一直延宕至今，導致重建成本大幅增加，市議員盧崑福20日在市政總質詢時，痛批市府沒作為。市長黃偉哲答詢說，安平二期都更會預定11月將都更事業及權利變換修正計畫報請市府審議，希望年底完成審議，明年即可啟動搬遷、拆除重建。

盧崑福指出，中央補助安平二期都更重建計畫3億7500多萬元，但拖了6年還沒有動工，如今二期國宅住戶也分派系意見不合，他不想得罪任何人，只要求政府協助盡快動工，讓住戶可以入住新家。

黃偉哲表示，越晚蓋成本越高，市府也在與時間賽跑；如果6年前啟動重建，現在都可以入住新家了。安平二期自辦都市更新案為全市至今最大的自辦都更整合案，也是市府團隊非常重視的海砂屋更新重建案件，都更會預定於11月提送都更事業及權利變換修正計畫報請市府審議，希望能在今年底完成審議程序，明年進行搬遷、啟動拆除作業，以保障住戶生命財產安全與權益。

市府都發局說，安平二期國宅由台灣省政府住宅及都市發展局，即現今的內政部國土管理署於1995年興建完工，2014年被鑑定為海砂屋後，市府協助社區226住戶於2015年成立更新會自行辦理重建作業，並協助於2017年12月29日向國土管理署成功爭取3.75億元補助社區進行都更重建。

都發局長徐中強表示，近幾年市府團隊多方奔走，除了替社區都更會爭取補助外，都發局也積極協助整合社區中的不同意見，並提供法令程序說明及釋疑，2020年11月提送修正後的都市更新事業計畫，經市府審議通過。

市府考量近年來物價水準持續上揚，營建市場原物料與鋼鐵價格攀高，2022年4月15日經台南市都市計畫委員會審議通過調升基準容積，以增加都更財務可行性並降低住戶負擔後，都更會2022年公告招商徵求投資人進行拆除重建，也通過由華友聯開發公司決標，雙方已於2023年7月19日日簽訂合作備忘錄，預計下個月正式簽約。

都發局強調，市府將迅即就送件的修正計畫續行審議，全力配合加快行政流程，期能於今年底完成搬遷、啟動拆除作業，俾協助社區重建，以維護保障住戶生命財產安全與權益。