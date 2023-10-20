數百名示威者今天在紐約「時報廣場」（Times Square）集會，要求美國政府解救遭哈瑪斯所挾人質。美國總統拜登權衡各種外交手段救回被擄美國人士的壓力日增。

路透社報導，今天的示威是由非營利組織「以色列美國委員會」（Israeli American Council）策畫，這個團體是為以色列裔美國人發聲。

示威者不斷高喊「帶他們回家」，手中所舉牌子上有據信遭擄為人質者的面孔，其中不乏嬰兒及長者。

羅南（Ronan）與若特拉（Orna Neutra）也在集會現場發言，他們22歲的兒子奧默（Omer）據悉已遭哈瑪斯（Hamas）俘虜。

奧默的祖父母是猶太大屠殺的倖存者，奧默延緩進入大學就讀，前往以色列並加入國防軍（IDF）。奧默的父親描述，以色列遇襲前一晚奧默還和他們通話，說巡查邊境一個月後很期待能度過平靜的週末。

奧默的母親說：「我們心都碎了，憂心如焚，但我們會全心全力、竭盡所能地把奧默帶回來。」

美國官員表示，哈瑪斯在7日突擊以色列後殺害約1400名以色列人，劫持約200名人質。

以色列對加薩報復空襲迄今造成巴勒斯坦平民近3800人罹難、1萬2400多人受傷。

雖然目前沒有被俘美方人士的正式名單，但參議院外交委員會的共和黨龍頭、參議員里契（Jim Risch）18日告訴媒體，所有遭劫持人質裡有10名美國人。

在這場集會發言者還有史上第一位猶太裔參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer），他矢言支持以色列反擊哈瑪斯。

擁有以色列及美國雙重國籍的演員兼社運人士大衛（Yuval David）在集會時告訴群眾：「我們不能再當個躲在陰影下顫抖的猶太人了。當時發生的事我們很清楚，也知道此時此刻會發生什麼事。」

美國各地幾乎每天都有人走上街頭，分別代表以色列或巴勒斯坦人示威，美國社會再度為中東長達數十年的以巴衝突陷入嚴重分歧。

拜登本週訪問以色列時以重申對以國的支持，並敦促以色列領袖對加薩走廊（Gaza Strip）發動地面攻勢時也應避免造成人道災難。（實習編譯：李靖蓉/核稿：陳亦偉）1121020