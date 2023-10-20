以色列與加薩武裝分子之間的戰爭激烈進行之際，黎巴嫩軍方今天指控以色列殺害報導以黎邊界緊張局勢的一名「記者團」成員。

法新社報導，黎巴嫩軍方在聲明中說，昨天，「一個由7人組成的記者團…在胡拉鎮（Hula）外的以色列敵軍阿巴德（al-Abad）陣地附近報導新聞時，遭到（以色列）敵軍的機關槍攻擊，造成1人死亡，另有1人受傷」。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UN Interim Force in Lebanon, UNIFIL）的維和人員稍早發布聲明說，黎巴嫩南部的平民遭到跨境砲火波及，有1人喪命。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊在聲明中說，有7人在激烈跨境交火期間受困於邊界附近，黎巴嫩武裝部隊請聯合國駐黎巴嫩臨時部隊提供協助。聯合國駐黎巴嫩臨時部隊發言人證實他們都是平民。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊說：「不幸的是，有1人在這起事件中喪命，其他人均成功獲救。」根據聲明，他們要求以色列部隊暫時停火，「以利救援行動進行」，以軍配合。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊扮演黎巴嫩與以軍之間的緩衝力量。

自巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）7日在以色列南部大開殺戒造成至少1400人死亡、其中大多數是平民後，背後有伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）以及結盟的巴勒斯坦派系每日都與以色列爆發跨境交火。

根據哈瑪斯治下的加薩衛生部數據，以色列對加薩走廊各地展開報復性轟炸行動，造成超過3700名巴勒斯坦人喪生，其中主要是平民。