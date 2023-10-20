竹縣出生率名列前茅，但20年來卻只新成立1所高中，導致學校嚴重不足，立委參選人徐欣瑩認為竹縣升學需求急迫，20日透過立委林思銘、林為洲等人邀集相關單位於立院召開研商會議，探討新竹縣未來面臨高中學校資源匱乏及學生的求學困境，除了優先考慮增加班級、增加班級人數以及新設高中，也提出增設國立高中等解決方案。

竹竹苗區2023年會考報名人數為1萬5734人，2027年畢業人數預估到1.8萬人，將達高峰，尤其竹北區情況增加約1200人最為嚴重，若不及早因應，將是政府迫使學生只能到鄰近縣市求學。

徐欣瑩質疑，民進黨於中央執政期間，新竹縣市未曾新設高中，近日卻有民進黨籍立委找教育部，中央就草率地在1個月內回覆這些問題。但執政逾7年半的時間，中央對此議題又有哪些作為？高中生人數激增不是一天兩天的事，為何沒有進行妥善的規畫和預測？直至現在才覺察到此問題的嚴重性，那麼國教署是否扮演了稱職角色？

新竹縣是台灣人口增長最迅速的地區，但高中生卻面臨諸多困境。為盡快緩解新竹高中職就學問題，徐欣瑩提出主要訴求，包括新設立國立高中、請教育部主導各級公立高中職的增班與名額擴增、落實高中均質化與社區化的政策目標。

徐欣瑩進一步解釋，新竹縣市公立高中招生仍然存在供不應求的狀況，現有的高中職增班是無法徹底解決家長對子女教育的擔憂。建議要尋找硬體，積極進行新設高中。同時必須確實盤點現有高中班級數，目標在增加班級數。新竹縣也需要更多的教育預算，讓家長能就近讓子女在優質縣立高中就讀，若教育部沒辦法解決竹北高中生暴增的問題，請開放跨區考試不扣分。