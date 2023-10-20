民眾黨總統參選人柯文哲批評蔡政府任內特別預算常態化，主張修法刪除《預算法》第83條第4款的「不定期或數年一次之重大政事」，杜絕空白授權漏洞。行政院今日反擊，政府提出特別預算均屬施政迫切需要，編列過程嚴謹，並無常態化情形。

行政院表示，中央政府提出之特別預算均屬施政迫切需要，且均擬具特別條例經立法院審議通過後始據以編列（其中「基隆河流域整治特別條例」、「石門水庫及其集水區整治特別條例」係立法委員提案），其編列過程嚴謹，並無常態化情形。

行政院表示，關於近年來政府所辦特別預算中，屬第83條第4款「不定期或數年一次之重大政事」者，包括基隆河整治計畫、易淹水地區水患治理計畫、石門水庫及其集水區整治計畫、流域綜合治理計畫特別預算，以及前瞻基礎建設計畫特別預算、疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算，相關預算俱為解決當時社會迫切之需求，以維持及提升國人生活品質、經濟發展與因應國際經濟變局，皆有其必要性。