此最新數據指出，中國大陸鍛製鍺產品，9月出口僅1公斤，8月則是零。至於7月高達8.63公頓，原因是禁售令正式實施之前，全球急單蜂擁而至，相關廠商先囤積存貨再說。中國大陸8月與9月沒有鍛製鎵產品出口。相較於2022年9月，出口量竟高達5.57噸。

印有氧化鍺與二氧化鋯的中國大陸海關代碼也顯示，9月出口量為1,420噸，8月為1,034噸。路透社表示，無法考證這些貨物的真實成分，例如只有二氧化鋯所製成，或者還含有部分氧化鍺成分。

7月時，反擊美國一再祭出高科技禁令的中國大陸，決定從8月1日起，限制8種鎵以及6種鍺產品出口。若現在要輸出鍺與鎵產品，出口商必須要拿到軍民都適用的物品與技術核准證。

大陸商務部9月曾表示，部分陸企已得到鎵和鍺產品的出口許可。調研單位上海金屬市場（SMM）指出，在9月28日時，用來製造各類鍺單晶的原料鍺錠（Germanium Ingot），現貨價每公斤9,700人民幣，價格沒什麼變化。

不過，因需求好轉以及新產能投產期延宕，金屬鎵供給暫時吃緊，9月28日來計算，價格月增15%，每公斤漲至1,905人民幣。2023年前9個月，中國大陸鍛製鍺出口量共36.49噸，年增47.4%，同時，鍛製鎵出口年減61.9%，降至22.72噸。