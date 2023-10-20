新北市警察局前年破獲陸上最大走私海洛因磚案，有功人員小隊長陳永龍、王子剛等2人破格陞職分隊長。今年8月底，陳帶隊南下查緝走私案，因急性心肌梗塞突發在隊友面前倒下送進加護病房，幾天後才出院，在家休養至今。

陳永龍綽號「水龍」，從警多年，表現優異。在新北市刑大偵三隊當小隊長時帶著弟兄破獲陸上最大宗海洛因磚走私案，被破格陞任、掛星兩線一擔任分隊長以外，也在去年獲全國模範警察表揚。

陳永龍進警佐班受訓後，今年返回新北市刑大擔任分隊長，繼續帶隊辦案。今年8月25日，前一天晚間9時許才下班的陳永龍在凌晨1時許接獲走私線報，又立即拖著疲憊的身體帶著弟兄開車南下、直奔高雄辦案，就怕難得的線索沒了。

未料他疑因疲勞加上原本身體就不好，下午3時許突發心肌梗塞，當著弟兄的面倒下被送進加護病房，緊急開刀後住院觀察多日後才出院，目前仍請假在家休養。據了解，陳永龍平日就身體不好，如今身體微恙更讓同事都十分擔心，期盼他能順利康復返崗。

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