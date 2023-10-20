關於瑞士當地業務，瑞銀指出，Roger von Mentlen將同時出任瑞銀瑞士和瑞信瑞士的董事長。他將接替自2022年起擔任瑞銀瑞士董事長的Markus Ronner，以及自2019年擔任瑞信瑞士董事長的Peter Derendinger。

該項於11月1日生效的改革措施，將產生兩個由相同成員組成的平行監事會；但兩家銀行的瑞士業務在運營上，仍將由各自的執行團隊領導。

這項改革措施希望能確保兩家銀行進行「密切協調的監督」。而預計兩家銀行將於明年完成法律上的合併。

此前瑞信在今年八月時還表示，在收購完成之後，會將瑞信的瑞士業務整合到瑞銀現有業務當中。

von Mentlen在瑞銀工作超過30年，並起在瑞士擔任個人銀行部門的主管超過10年。

此外據金融時報援引消息人士的報導，瑞銀已經準備開始對瑞信進行新一波裁員，主要是針對10%的支援人員，涉及包括合規、風險控管、營銷的人員。據了解，瑞銀已經通知員工，裁員將從11月6日開始。

在合併瑞信之後，整個瑞銀集團的員工澎漲到約12萬人。在三月宣布合併之後，瑞信員工流動率大增。隨後瑞銀也著手裁掉瑞信的管理階層、銀行家和交易員。

瑞銀將在11月7日公布財報，在前一日則會發起裁員。但瑞銀發言人拒絕證實和發表評論。