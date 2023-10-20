以色列當局今天宣布對北部基耶施摩納巿展開人員撤離的計畫。以色列在黎巴嫩邊境沿線與什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）戰士衝突數日。
以色列軍方在聲明中表示：「不久之前，北方司令部（Northern Command）通知該巿巿長這項決定。這項計畫將由地方當局、觀光部和國防部進行安排。」
距邊界圍牆約僅2公里遠的基耶施摩納巿（Kiryat Shmona）擁有超過2萬人口。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1121020
以色列當局今天宣布對北部基耶施摩納巿展開人員撤離的計畫。以色列在黎巴嫩邊境沿線與什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）戰士衝突數日。
以色列軍方在聲明中表示：「不久之前，北方司令部（Northern Command）通知該巿巿長這項決定。這項計畫將由地方當局、觀光部和國防部進行安排。」
距邊界圍牆約僅2公里遠的基耶施摩納巿（Kiryat Shmona）擁有超過2萬人口。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1121020
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。