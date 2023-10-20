囤房稅2.0還卡在立法院，台中市19日已經市議會通過修正自治條例，將社會住宅房屋稅率直接明定為1.2％。台中市表示，為鼓勵民間將閒置住宅出租作為社會住宅使用，2017年即全國首推「社會住宅興辦及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例」，房屋稅減徵20％，地價稅減徵80％。為避免受囤房稅影響，更提案送經市議會於19日通過修正自治條例，將其房屋稅率直接明定為1.2％，確保民間興辦社會住宅得以適用最低稅率。

台中地方稅務局長沈政安表示，為了避免不當炒房，並鼓勵閒置房屋釋出，在去年7月起實施囤房稅，持有非自住用之住家房屋4戶以下，每戶稅率為2.4％，持有5戶以上，每戶稅率為3.6％。今年首次開徵囤房稅過程順利，全數用於青年及弱勢租金補貼。

沈政案說明，由於民間興辦社會住宅因為囤房稅的實施而改按持有戶數課稅，加上中央正在推動囤房稅2.0，原適用的房屋稅優惠會變動。為了維持低稅率，市府乃提案修正自治條例，將房屋稅率直接明定為1.2％，使這項租稅優惠得以持續不變，以鼓勵屋主投入社會住宅市場，增加租賃房屋供給，協助弱勢租屋，落實居住正義。