民進黨主席賴清德19日大動作抱怨民眾黨主席柯文哲，回擊柯常說賴登門拜訪」、「板凳坐三分之一」的事情，怒批「我哪裡需要做板凳坐三分之一？柯主席不必以蔣經國自居」，引發雙方競辦互批。媒體人黃揚明指出，賴清德主動提及這兩件事，是要批評柯文哲「說話不算話、沒誠信」，還刻意稱柯「自居蔣經國」也是要影響柯在深藍族群的形象，攻擊火力十足，這會有破壞藍白合的效果。

賴清德19日在記者會上被問及，柯文哲曾提到他為深澳電廠登門拜訪，賴也反批「我什麼時候登門拜訪？提出時間、地點請講清楚？」在拍完合照準備離場前，賴突主動開麥克風，抱怨柯文哲經常批評他，「他剛當選台北市長之初，到台南跟我一起吃飯，說我板凳坐三分之一，非常拘謹」、「我哪裡需要做板凳坐三分之一？」還說「我不是李登輝前總統，現在是民主時代，柯文哲主席不是蔣經國，他也不必以蔣經國自居」。而柯文哲今(20日)回應說只是開玩笑，賴辦也再次反批，柯文哲謊言被拆穿就說是開玩笑，「會不會其實他提出的國政也都只是一場玩笑而已？」

媒體人黃揚明19日在政論節目《新聞面對面》表示，柯文哲早在2019年接受政論節目專訪時，就曾說賴清德是「自虐狂」，大熱天穿西裝、板凳坐三分之一、很拘謹，要跟這種人共事，他會瘋掉，講的真的帶有貶意，不過也都是老哏了。

黃揚明指出，賴清德現在大動作出來打臉柯文哲，一方面是讓柯文哲「說話不算話」，讓外界認為柯文哲說的話大部分都有問題；而賴在這個時間點講還有另一層效果，就像「有民進黨黨證的柯辦主任周榆修代表民眾黨談判」一樣，對藍營來說，會感覺柯文哲沒有誠信、都是亂講，那藍白合要怎麼談下去？這會有破壞藍白合的效果。

黃揚明也指出，第一題「登門拜訪」賴清德是回應記者，而第二題「板凳坐三分之一」是賴主動講出來，還刻意提到「柯文哲不必自居蔣經國」。黃揚明解讀，賴是想形塑出「柯文哲竟然敢自比蔣經國！」這會讓老深藍、藍軍來說會非常生氣，因為過去提到板凳坐三分之一，都會想到李登輝與蔣經國，賴清德主動補充這一句，攻擊火力就十足，現在藍軍對柯文哲已經開始出現不信任感，如果在藍白合的氣氛中，如果最後不合、兩邊鬧翻，藍白合就不用再談。