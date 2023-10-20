英國首相府表示，首相蘇納克（Rishi Sunak）今天早上擬赴埃及訪問，與埃及領導人會晤，期間將強調避免區域局勢進一步上升、預防更多無辜平民傷亡的重要性。

蘇納克昨天接連訪問以色列和沙烏地阿拉伯，分別與總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、總統赫佐格（Isaac Herzog），以及王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會晤。

訪問以色列期間，蘇納克強調英國堅定支持以國在遵循國際法和國際人道法的前提下，行使自我防衛權，並敦促以方儘快落實承諾，開放往加薩走廊（Gaza Strip）的通道，以利人道救援進入和外國公民離境。

回應尼坦雅胡稱以色列面對的是一場「長期戰爭」，需要英國等盟友持之以恆的支援，蘇納克說，英國將持續與以色列同在，並期盼以色列勝利。

在沙烏地阿拉伯，蘇納克敦促穆罕默德．沙爾曼運用沙國在區域內的領導力，促進中東地區現階段以及更長期的穩定。英沙雙方同意就避免區域局勢進一步升高協調行動。

在此之前，蘇納克17日曾與穆罕默德．沙爾曼通話。當時雙方皆提到，務必避免中東局勢更加不穩定，包括避免伊朗在區域內的代理人加入戰局。

蘇納克並指出，英國將與沙烏地阿拉伯、約旦、埃及等區域內夥伴一同「持續支持」巴勒斯坦人民建國的正當願望。

大約在蘇納克出訪中東期間，外交大臣柯維立（James Cleverly）訪問埃及、土耳其、卡達，國防大臣夏普斯（Grant Shapps）訪問美國、與防長奧斯汀（Lloyd Austin）會晤，皆試圖聯合盟友夥伴緩和中東局勢、避免以巴衝突擴散。

以色列7日遭巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」（Hamas）自加薩走廊發動突襲，8日正式對哈瑪斯宣戰，戰事迄今估計已造成雙方超過5000人死亡。

在以色列預計將大規模反攻加薩之際，近日黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、葉門皆陸續發生直接或疑似攻擊以色列、美國駐軍遭襲擊等事件。美國是以色列最強大盟友。

雖然伊朗在哈瑪斯攻擊行動扮演的角色尚未完全明朗、且哈瑪斯並不全然受制於德黑蘭當局，中東局勢短期內是否進一步升高，伊朗扮演關鍵角色。

伊朗對以色列敵意深重，並在巴勒斯坦、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、葉門等區域內國家支持伊斯蘭激進武裝組織。一旦相關組織受伊朗鼓勵、或自主決定「支援巴勒斯坦抵抗以色列」，或者伊朗本身決定加入戰局，中東局勢顯然將更加棘手。（編輯：陳承功）1121020