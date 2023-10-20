基隆有一名8旬的盧姓老婦平日都會至基隆監獄探望孫子，但其實兒子阿成（化名）也入監服刑，但遠在雲林第二監獄。近日基隆監獄管理員發現盧婦行動越來越不便，主動關懷才得知，年歲已高的盧婦自知身體已來日不多，很想見在雲林的兒子最後一面，但經濟困難。基隆監獄典獄長張龍泉獲知後啟動「家庭支持方案」，與社福機構合作，派專車接送盧婦至雲林探監，也終於完成阿嬤的心願。

據了解，現年82歲盧姓老婦定期會到基隆監獄探望孫子，每次都帶孫子愛吃的食物來，會客結束前，總會叮嚀孫子要聽話「毋通做歹代誌」、「要好好做人」，一旁常接待盧婦的監獄管理員，每次也會親切叮嚀要阿嬤小心走好。

但細心監獄管理員後來發現，近期盧婦越走越慢，還走幾步就會喘，必須停下腳步歇息幾分鐘才能走，便主動上前關懷。盧婦才表示，她平日為了生活靠撿資源回收物度日，但是近來體力大不如前，雙腳還已經走到變形，擔心自己已時日無多。

盧婦講著突然哽咽起來，向管理員表示「我還有一個心願未了」，原來是她兒子阿成因販毒被判刑31年半，因此也入監服刑中，目前關在雲林第二監獄。她非常想去雲林探望兒子，卻限於做資源回收收入有限，實在無法負擔龐大交通開銷，所以心願一直無法實現。

基隆監獄典獄長張龍泉獲知後，便立即啟動「家庭支持方案」，指示教化科聯繫社福機構利伯他茲基金會，該會也運用社會資源接送方案，指派專車送盧阿嬤到雲林第二監獄探視兒子。

根據陪同的監獄調查員說，盧阿嬤與兒子阿成相遇時，兩人相擁而泣，母子當場泣不成聲，場面令人動容。阿嬤也像平常叮嚀孫子一樣，不斷勸阿成要好好做人，還說這一次可能是他們母子最後一次見面；阿成聽了頻頻拭淚，允諾不再讓母親失望，出獄後會好好做人，回饋社會。

張龍泉表示，收容人家屬有困難時，監獄會結合當地社會資源，竭盡所能地完成他們的願望。他也要特別感謝雲林第二監獄以及利伯他茲基金會全力支持，使得盧阿嬤能完成心願，也讓矯正人員的愛心擴散到社會邊緣角落。