毅嘉第三季營收23.71億元，季增14%，合併毛利率16%，稅前淨利為2.01億元；累計前三季度之營業收入63.67億元，年增15%，合併毛利率為14%，稅前淨利為3.88億元，年增約34%，整體獲利為近九年新高水準。

毅嘉指出，第三季在車用產品出貨暢旺，以及消費性產品需求回溫的帶動下，單季營收23.71億元，季增14%，稅前淨利為2.01億元，也較第二季大幅增長達40%，第三季的營收及獲利再創今年新高。毅嘉累計前三季營業收入63.67億元，年增15%，稅前淨利3.88億元，較去年同期增加超過30%，創9年同期新高。

毅嘉表示，近年來耕耘車用市場有成，車用產品佔營收的比重逐年攀高，去年車用產品佔比已達65%，而今年前三季度車用產品之營收佔比更進一步攀高到69%，全年車用營收佔比可望突破七成，汽車電子化的趨勢正帶動著毅嘉科技的營運逐年攀升。

展望未來，毅嘉指出，隨著汽車產業的智慧化趨勢，以及電動車的快速發展，車用電子的需求逐年成長，毅嘉科技也持續擴大車用產品的布局，積極切入車用模組市場，另外，整合機構整合元件既有的IML(In Molding Label)及IME(In Mold Electronics) 產品技術，配合客戶開發車用產品新領域，預期將可成為未來成長的重要動能，明年營運也將在車用產品出貨暢旺的帶動下，持續增溫。