國民黨主席朱立倫今（20）日到五股參加侯友宜新北市工商婦女後援會成立大會，對於近期藍白合議題，朱立倫表示，與民眾黨主席柯文哲都有保持聯繫，也強調「藍白合不是淘汰賽，而是1加1必需要大於2或至少等於2的整隊過程」，期間絕對不要預設立場更不要有任何情緒，會秉持堆疊善意的方式，把藍白合的問題一一化解。

朱立倫表示，柯文哲有提供一些先進國家案例參考，與柯同為教授出生，根據過去經驗、學術論點及科學依據，希望未來能夠合作成功。而選舉有分三階段，選前有選舉協調委員會、中間有爭議協調委員會、選後就是執政委員會，目前正在逐漸建構基礎，也將觸及到最後的正、副總統人選。

朱立倫也強調，所有準備工作，不管是民調、民主初選或是其他的折衷方案，都必須做好準備，也希望侯友宜跟柯文哲兩位老朋友，近期可以坐下來談，以一個團隊的方式作戰，不僅是政治的結盟，也讓下一代可以過上更安全的日子，這是政黨輪替的初衷，期盼最終目標能夠完成。

至於幕僚會前會是否還有必要執行，朱立倫說明，溝通協調每天都在進行當中，所以任何情緒上的發言，對於藍白合或是政黨聯盟不利的話少說，也相信透過大家中間不斷的努力，一步步按照目標去完成。