有些人個性溫和或是表現過於亮眼，就容易成為小人的眼中釘，而有的人則是性格剛正，小人看到他們就會自動閃避。《搜狐網》近日分享3個不容易遇小人的星座，像是天蠍座觀察敏銳，馬上就能識破小人的伎倆。

▎天蠍座

天蠍座獨立又有自信，做事一絲不苟，而且非常努力，無論在什麼環境，一定會把任務完成，心思縝密又細膩，可說是無懈可擊，身邊若出現小人，天蠍座很快就會察覺，對方就算想在背後捅刀，他們早就做好準備，讓對方完全沒機會下手。

▎獅子座

獅子座有情有義，重視他人的感受，不斷努力改進自己，一開始進入職場時，或許有些自負，不聽取他人的意見，但慢慢地會發現自己的缺點，透過改變獲得夥伴的信賴，而且善於解決問題，身邊的支持者多，職場上還有貴人相挺，小人自然不敢靠近。

▎金牛座

金牛座做事謹慎且腳踏實地，絕不留把柄，就算把事情做好了，也不會到處邀功，非常重視身邊的伙伴，能獲得他人的信任，金牛座固執但重情重義，小人不敢招惹他們，金牛座雖然表現普通，但在長時間努力下，也會做出亮眼成績，是職場中的一匹黑馬。