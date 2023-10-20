新北市112學年度市長盃三級棒球錦標賽，今（20）日於土城綜合棒壘球場舉行閉幕典禮，新北首創AI／AR應援舞MV成活動亮點，敘述新北男孩奮力揮出紅不讓，展現堅強實力的故事。教育局副局長劉明超表示，新北市市長盃三級棒球錦標賽邁入第11年，是基層棒球的重要賽事，積極推廣棒球普及運動風氣，培養更多優秀棒球好手。

新北首創應援舞MV，展現新北市「年輕強棒」的熱血毅力。為推廣新北市三級棒球運動，教育局更打造新北棒球專屬應援曲「熱血悍將」，結合AI／AR互動反饋模式，提供新北棒球選手，透過校園通app免費學習舞蹈動作，展現新北棒球活力與精神。

鶯歌工商棒球教練王傳家分享，在比賽中讓球員們學習到堅持與專注，往往比賽事的勝負更具有意義，各位選手全力以赴，培養團隊合作和競技精神，充分展現最好的球技，為自己也為新北創造好的佳績。

教育局表示，今年共計有66支球隊參加，創歷年新高，自9月4日起在三重棒球場、重新棒壘球場、大都會球場及中山球場熱烈競技，決賽也透過網路頻道進行轉播，讓更多人能夠欣賞到球員們全力以赴比賽的精彩瞬間。新北市市長盃三級棒球賽是體育交流的平台，也是培養未來棒球英才的搖籃，同時也希望透過三級棒球特色賽事，整合新北U-12、U-15、U-18全國及國際特色盃賽，開啟國際運動文化交流。