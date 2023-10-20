TrendForce研究副總范博毓指出，觀察第4季的TV面板需求已明顯減弱，預期較第3季將季減約14％，品牌客戶開始要求電視面板降價。面板廠為了避免庫存壓力過高，以及價格出現急跌的狀況，持續嚴格控管稼動率，以此來穩定價格。不過在市場氛圍持續轉弱的趨勢下，加上部分代理商與代工廠開始針對小尺寸電視面板拋出較低的價格，增添市場雜音，TV面板跌價似乎難以避免。目前預期10月份的電視面板價格，32吋、43吋與50吋將轉為下跌1美元，55吋、65吋與75吋持平，不排除下個月將全尺寸轉為下跌態勢。

MNT在第4季消費機種需求不佳，商務需求也同樣沒有太多起色，僅有零星的案子，在此態勢下，預期第4季的MNT面板需求將轉為衰退。不過因為面板廠目前大部分主流的MNT面板產品都是處於虧損狀態，因此預期10月的主流MNT面板價格都轉向持平態勢，僅有部分高階MNT機種有可能出現小幅跌價的壓力。

雖然今年NB市場的終端需求依然不太理想，但在第3季期間，品牌客戶仍希望能夠積極地填補下游通路浮現的小量需求，帶動了第3季的NB面板出貨需求持續增長，不過也因為如此，第4季的NB面板需求下滑幅度大於原先預期，在此狀況下，面板廠對面板價格上漲的態度轉為軟化，以維繫客戶關係，確保訂單為優先目標，目前預期10月份的NB面板價格將轉為持平態勢。