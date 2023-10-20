民進黨立委范雲日前稱，美國人權基金會執行長哈佛森2010年來台，時任總統馬英九要他「盡量不要批評中國政府」，引發馬辦駁斥，哈佛森18日則親自證實，是外交人員向他傳達。國民黨立委參選人羅智強今直接點名范雲及行政院長陳建仁，拒不道歉就法院見，提告2人違反社維法，散布不實謠言，擾亂社會！

羅智強今(20日)在臉書貼出派出所的受理案件證明單，怒告范雲在臉書散布謠言，陳建仁受訪時認同范雲說法，造成社會動盪影響公共安全。

羅智強表示，范雲造誣指馬英九要求哈佛森演講時不要批評中國，更造謠國民黨及馬英九「下跪中共」，陳建仁跟著含沙射影幫忙散播謠言。兩人拒不道歉，就法院見！謊言被揭穿，范雲不僅毫無羞愧，竟還反過來要求馬英九道歉，臉皮之厚，堪比城牆。民進黨就是這副德性，永遠不認錯，做賊喊抓賊！

羅智強也指出，哈佛森本人都已證實，馬英九並未與他交談，耳光打得噼啪響，范雲還要繼續裝死？修改臉書貼文，即證明她「主觀上明知不實」，都知道哈佛森說的不是馬英九，范雲還公然撒謊，行徑低劣至極！

羅智強也嘲諷說，套句民進黨的話，「造謠成性、作秀不膩」。蔡政府動不動就以社維法辦「假消息」，他就比照辦理，告范雲、陳建仁違反社維法，散布不實謠言，擾亂社會！