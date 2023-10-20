第11屆立法委員選舉明年1月登場，民進黨日前針對台東辦理初選，由前台東市長賴坤成勝過現任立委劉櫂豪，不過劉仍動作頻頻，賴則透過臉書喊話，全台只有台東縣選區有初選落敗者仍執意參選，「選舉不是兒戲，違紀參選就是開除黨籍」，劉也回應遭受賴團隊抹黑，他會積極爭取連任。

賴坤成表示，國有國法、家有家規、黨有黨紀，既然經過初選程序，已經正式提名，即無所謂「報准參選」、「重作民調」或「撤銷提名」等劉陣營自已對外放話、混淆視聽的情事。他已破釜沉舟、背水一戰且有信心勝出，也絕計無他陣營所「幻想」會退選的可能，選舉不是兒戲，違紀參選就是開除黨籍，毫無模糊。

劉櫂豪稍早也透過臉書回應，在藍大於綠的台東以「互比式」問卷的方式進行民調，容易受到外力介入操作。且如賴所載明，短短時間內民調竄變成45.64％：37.23％，在短期內數據有這麼大的落差，顯現初選設計的爭議。即使初選制度有很多要改進，他仍尊重初選結果，無意推翻與改變。但選舉真正的結果由民眾來決定，會繼續努力尋求民眾的支持與肯定。

劉櫂豪強調，他參選有更大的意義與目標，不是為個人、為政黨，而是為了保住台東正面價值的這1席。他會一如往常所堅持，扮演好立法委員的角色，積極爭取連任，讓台東朝更好的方向前進。