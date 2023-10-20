國民黨籍總統參選人侯友宜20日至屏東潮州日式歷史建築文化園區參加客家節活動兼造勢，現場湧入不少支持民眾力挺。（謝佳潾攝）

國民黨籍總統參選人侯友宜20日至屏東潮州日式歷史建築文化園區參加客家節活動兼造勢，現場湧入不少支持民眾力挺。（謝佳潾攝）

國民黨籍總統參選人侯友宜20日至屏東潮州日式歷史建築文化園區參加客家節活動兼造勢，現場湧入不少支持民眾力挺。（謝佳潾攝）

國民黨籍總統參選人侯友宜20日至屏東潮州日式歷史建築文化園區參加客家節活動兼造勢，現場湧入不少支持民眾力挺。（謝佳潾攝）

國民黨籍總統參選人侯友宜20日至屏東潮州日式歷史建築文化園區參加客家節活動兼造勢，現場湧入不少支持民眾力挺，但先前傳出藍營在屏東立委第二選區有意與蘇震清之子蘇孟淳合作，蘇孟淳可能會藉此與侯友宜同框造勢，但至活動結束蘇孟淳都未出席，對此，蘇清泉表示，目前黨的傾向仍以合作為主，持續與對方密切聯繫中。

國民黨政策會副執行長蘇清泉曾於11日對外表示，針對屏南立委未提名人選，地方有意支持無黨籍立委蘇震清的兒子蘇孟淳，以非綠大聯盟、在地大聯盟為目標整合、協調，希望能藉由「無黨聯盟」力拚國會過半；他還透露，若整合成功，蘇孟淳將於侯友宜20日的屏東造勢活動現身。

然而，侯友宜20日的屏東內埔、潮州等2場造勢活動中，遲遲未見蘇孟淳現身，直到活動結束依舊沒看到人，對此，蘇清泉說，對方告訴他，現在還不是同框的時機，等到情況好一點會跳進來。

蘇清泉續道：「蘇震清考慮太多，害怕執政黨對他不利，所以動作不敢太大，這點我們可以理解，我們會密切聯繫，蘇孟淳跟我們的互動很好，現在是蘇孟淳要選，不是蘇震清，蘇孟淳這個小孩子很不錯，頭腦清楚有衝勁，講的理念也很好，蘇震清有太多包袱及心結，糾葛太深，我們還是會跟他兒子保持密切聯繫，繼續努力！」

蘇清泉強調，目前黨的傾向還是以合作為主，如果真的沒辦法同框、站台、合體，還是會做另外考慮，屏東縣黨部主委廖婉汝一直都有在準備，準備找人或自己跳下來選。

蘇清泉透露，藍白合一直談得不順利，讓蘇震清、蘇孟淳感到很惶恐，就怕有變數，如果總統的盤好，人就會一直靠過來，屏東這2場造勢就辦得很好，這陣子侯友宜的民調也一直上來，希望侯可以與柯文哲談好，今天侯友宜告訴他應該講得成，最主要的是侯友宜配韓國瑜也是很強，這是國民黨的王牌。

對此，廖婉汝則指出，以目前的狀況來看，可能會推人選參選屏南立委，而從民調各方面條件來說，蘇清泉若能直接參選，在三角督的情況下應該比較有優勢，但他一直在爭取不分區，中央黨部也正與他協商中，「不然我也被考量」，而若要栽培後進的話，縣議員許馨勻或是縣議員張榮志的哥哥張榮南都有可能。