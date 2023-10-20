今年度的全國運動會自21日到26日在台南舉行，但基隆今年未舉行授旗儀式。市議員陳宜表示，這是兩年舉行一次的全國最大運動會，但各縣市唯獨基隆市政府沒有為選手授旗，批市府「連10分鐘的鼓勵都給不起，談什麼重視體育」。對此基市府回應，因逢多項賽事已開始，又因出席人員不足，已於本月4日召開說明會協商，各單項與會人員均同意不辦理授旗，市府仍將會積極推動各項體育項目。

據了解，今年全國運動會基隆參加選手共169人，參加項目共14項，包含田徑、游泳、公開水域、鐵人三項、輕艇（靜水障礙）、射擊、射箭、羽球、桌球、拳擊、跆拳道、柔道、橄欖球、保齡球等項目。

市議員陳宜於臉書貼文指出，今年度全國運動會21至26日比賽，但兩年一次的全國最大運動會，基隆選手沒人重視，她請問基隆市政府教育處體育保健科，為什麼獨獨基隆市政府沒有為選手辦理授旗典禮？

陳宜批，看看其他各縣市政府對選手的重視，反觀基隆市，著實令人失望、心寒。陳説謝國樑市府「連最簡單10分鐘的鼓勵都給不起，連授旗的時間都沒有，談什麼重視體育？」

市議員張之豪也指出，這種活動會缺席，不是偶然，因為大會報名也是兩個月前就要完成。不同項目的選手也要為了參賽，跟自己工作單位請公假、這些都要呈報到教育處體健科。所以市長不要推說不知道，這就是故意不去的。

基市府發言人余治明表示，市府重視各項體育賽事活動，有關授旗典禮日期一事，時逢多項選手賽事已開始，當日辦理基隆市田徑競賽等相關賽事，為不影響選手參賽權利，並考量出席人員不足，市府於10月4日曾召開說明會，各單項與會人員一致同意不辦理授旗活動，市府未來仍將積極推動各項體育項目，邁向運動城市發展。