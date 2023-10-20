巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯本月7日自加薩走廊邊境突襲以色列並擄走人質，以色列連日空襲加薩走廊，雙方傷亡慘重。以色列與北鄰黎巴嫩也發生衝突恐成為第2戰線，然而陰霾持續擴大，位於以色列東北部與約旦之間的約旦河西岸暴力事件近日激增，外界擔心此地恐成第3戰線。

加薩走廊、約旦河西岸（West Bank）均為巴勒斯坦人居住地，1967年第三次以阿戰爭後均由以色列占領，2005年以色列撤出加薩走廊，約旦河西岸多數地區至今仍由以色列掌控，唯一獲得國際承認的巴人自治組織「巴勒斯坦自治政府」（Palestinian Authority，PA）設於約旦河西岸拉馬拉（Ramallah）。哈瑪斯（Hamas）與以色列之間這波重大衝突至周五（20日）進入第14天，加薩走廊已3500人身亡，以軍頻放話要對加薩走廊發動全面陸攻、徹底殲滅哈瑪斯。

路透社報導，支持以色列的西方國家擔心戰局擴大，導致黎巴嫩與境內受伊朗支持的真主黨（Hezbollah）參戰、成為這場衝突的第2條戰線。哈瑪斯7日發動「阿克薩洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood）奇襲以色列以來，約旦河西岸暴力衝突陡增，80多名巴勒斯坦人喪生，以色列當局逮捕900多人；巴勒斯坦官員稱，以軍周四襲擊約旦河西岸一處巴勒斯坦難民營，至少12死，以色列警方則稱一名軍官在襲擊中喪生。以軍周五執行暗夜與黎明拘捕行動，持續高度戒備，但「第3條戰線」恐成型的隱憂已現。

以色列與巴勒斯坦激進組織阿瑪斯之間的戰火持續，分析家擔心即將出現第2、第3戰線。

以色列軍方發言人康里克斯（Jonathan Conricus）說，哈瑪斯試圖以「2條或3條戰線的戰爭席捲以色列」，戰線包括黎巴嫩邊境、約旦河西岸，「衝突已升高」。

拉馬拉本周罕見出現支持與執政黨為敵的哈瑪斯軍事派系的聲浪，武裝抵抗以色列情緒日益濃厚。20歲示威者撒勒（Salah）說：「給民眾武器，讓大家大幹一場，展現我們的能耐。」執政黨官員薩維爾（Mowafaq Sehweel）說：「應該撤掉所有管制，用盡手段對抗佔領。」

約旦河西岸近日頻頻發生衝突，情勢緊繃程度上升。

難民營的年輕人戰鬥意願高昂，然而約旦河西岸並非人人都想打仗，戰火一旦點燃，拉馬拉商家生意、自治政府官員的薪水都可能大受影響。建築公司老闆穆格拉比（Nizar Mughrabi）說，以色列攻擊加薩令他深惡痛絕，但他還沒準備好要拿起槍桿：「以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）想打仗，哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）想打仗，把他們丟到沙漠對著彼此開槍吧。」

87歲的巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）與以色列簽署的安全協議是阻止衝突的力量之一，自治政府已壓制示威活動，執政黨尚未公開呼籲武裝抵抗。分析家認為，若阿巴斯失勢或生病，局勢恐惡化。

分析家認為，約旦河西岸巴勒斯坦人的「孤狼式」攻擊是以色列的另一隱憂，這類人士鄙視以色列佔領行為但各有效忠對象。最近調查顯示，巴勒斯坦人對於武裝團體呈現一面倒支持，包括長年存在的各派系民兵。