心臟疾病高居全國十大死因第二位，並有研究指出，對於突發性心跳停止患者，若能在1分鐘內給予電擊，急救成功率可高達9成。財團法人中國信託慈善基金會及善心民眾徐于婷，委由社團法人台灣AED推廣教育協會蒞臨桃園市大溪警分局捐贈AED共4台，並於現場教授員警使用方法及時機，讓警察同仁熟知操作方法，以備不時之需。

大溪警方指出，AED（自動體外心臟電擊去顫器，Automated External Defibrillator）能自動偵測傷患、病患的心律、脈搏，並能透過電擊讓心臟恢復正常運作。大溪分局轄區地域廣闊，多偏鄉派出所，醫療資源匱乏，居民前往醫療院所路途遙遠，且嚴重缺乏AED急救設備，AED使用便捷且能用於搶救突發性心跳停止病患，直到救護人員抵達現場接手急救。

大溪警方表示，感謝協會協助媒合善心人士捐贈AED設備，大溪分局將分別設置於三光、光華、巴陵及長興派出所，提升偏鄉緊急救護品質，因應緊急狀況能立即於黃金時間進行搶救，增加緊急救護患者的存活率。

大溪警分局長徐坤隆說，感謝民間力量熱心為警，落實警民合作，加強員警對於AED的使用方法能更熟捻施救模式，在有危急情況的時候幫助有需要的患者，替患者及醫護人員爭取更多黃金時間。