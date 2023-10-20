新北市1名林姓女子欠繳稅款加上罰鍰合計超過714萬元，法務部行政執行署新北分署追查後發現，林女竟是不動產出租大戶，每月租金收入高達百萬元，但卻拒不繳稅，另查獲林女出售不動產取得結餘款237萬餘元流向不明，新北分署於昨（19）日會同台北分署將林女拘提到案，於當日向臺灣法院聲請管收獲准。

林女欠繳2007、2008、2011、2014及2018年總和所得稅以及2014年特種貨物及勞務稅，加上滯納稅款的罰鍰，合計欠繳金額共714萬，財政部北區國稅局於2014年11月間陸續移送新北分署執行。

新北分署調查後發現，林女以子女及友人為人頭購入不動產後，再將不動產出租，並利用人頭藏匿個人年度的租賃所得，估計2012到2016年間的租金收入達1006萬餘元；另林女於2014年5月間，利用他人名義銷售不動產，扣除貸款後結餘237萬餘元匯至林女帳戶，隨後即被林女提領，流向不明。

新北分署通知林女到場說明相關資金流向並提出清償方案，林女辯稱雖每月租金收入100萬元，但尚須支付裝潢費及貸款等，無力繳納欠稅，因此新北分署先就其名下不動產拍賣，不料該不動產設有高額抵押權，稅款僅受償14萬餘元。

新北分署另調閱林女2019年刑事案件卷宗了解其以人頭買賣不動產之手法，且傳詢相關人到場詢問，並多次通知林女到場說明，但林女經多次通知卻屢傳不到，遂向新北地方法院聲請核發拘票，並於昨日會同台北分署將林女拘提到案。

林女到場後仍辯稱入不敷出，拒絕提出清償方案，行政執行官詢問後，認林女符合管收之要件，向新北地方法院聲請管收，法官審理後，認定林女符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，裁定准予管收。

新北分署呼籲民眾，對於滯納之稅捐、費用或罰鍰等公法上金錢給付義務，應依規定繳納，切勿心存僥倖，企圖以處分資產或資金方式規避執行，以免遭受拘提、管收及限制出境之強制處分。