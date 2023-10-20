澎湃新聞20日報導，2023年大陸金融消費者權益保護教育宣傳月剛結束，大陸國家金融監督管理總局20日舉行2023年第三季銀行業保險業數據資訊新聞發布會。金融監管總局消費者權益保護工作相關負責人趙越表示，此次活動主要有凸出的幾項，具體包括：開展銀行「沉睡帳戶」提醒提示工作、人身保險「睡眠保單」清理專項工作、調整完善已故存款人小額存款提取業務辦理要求、推動專屬商業養老保險發展等方面、開展「走萬企、提信心、優服務」活動、增加鄉村振興相關領域貸款投放等。

金融監管總局首次牽頭聯合中國人民銀行、中國證券監督管理委員會、國家互聯網信息辦公室共同開展此次活動，多方參與、統一行動。這次活動主要三個統一：統一時間、統一主題、統一標識，通過統籌行業內外，各類型、各層次金融機構及社會力量，「一盤棋」推動各項工作走深走實，形成金融教育宣傳工作新格局。

趙越表示，活動期間，各金融機構發揮優勢，結合自身特點，開展了豐富多彩的教育宣傳活動。此次活動主要有凸出的幾項，具體包括：

一是開展銀行「沉睡帳戶」提醒提示工作；二是開展人身保險「睡眠保單」清理專項工作；三是調整和完善已故存款人小額存款提取業務辦理要求；四是發布關於推動專屬商業養老保險發展等方面政策性文件；五是開展「走萬企、提信心、優服務」活動；六是增加鄉村振興相關領域貸款投放等。

趙越說明，沉睡帳戶方面，目前按照監管部門部署，各銀行機構對「沉睡帳戶」開始摸底排查，針對不同帳戶特點，有序地對帳戶持有人進行提醒和通知，幫助消費者瞭解自身銀行帳戶開立情況，及時查看、使用或註銷冗餘帳戶，提升資金利用效率。睡眠保單方面，目前各人身保險公司已開始就近排查10年產生的「睡眠保單」，並進行提醒相關客戶，使消費者知悉保單權益，自主領取。

趙越指出，此次活動通過聚焦4個時點，持續發力，本次的「金融消費者權益保護教育宣傳月」也取得了積極成效。一是向廣大金融消費者普及基礎金融知識，助力提升消費者金融素養，增強金融安全意識。二是通過提示金融風險，宣導理性消費、價值投資觀念，幫助消費者提高防範金融風險的意識和能力。三是彙聚金融力量，提振金融消費信心，營造安全穩定的金融消費環境。同時，通過切實為消費者辦實事、解難題，提升消費者金融服務獲得感和滿意度。