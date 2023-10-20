高雄燕巢區某鋼鐵工廠王姓男員工，今年1月12日和林姓同事發生爭執，王男隨手拿鐵條重擊林男頭部，在場的王妻見狀通報現場負責人，林男送醫急救4天後不治，檢方依傷害致死罪起訴，全案適用國民法官法，今宣判王男9年有期徒刑，成為橋頭地院首件國民法官審理的案件。（林雅惠攝）

高雄燕巢區某鋼鐵工廠王姓男員工，今年1月12日和林姓同事發生爭執，王男隨手拿鐵條重擊林男頭部，在場的王妻見狀通報現場負責人，林男送醫急救4天後不治，檢方依傷害致死罪起訴，全案適用國民法官法，今宣判王男9年有期徒刑，成為橋頭地院首件國民法官審理的案件。

法官根據被告起訴指出，王男與被害人林男都在中國鋼鐵結構股份有限公司工作，2人為同事關係，2人於2023年1月12日下午4時左右，因工作事宜發生口角，王男竟基於傷害之犯意，拿起地上做為墊鋼構料件使用的鐵棍，朝林男左側胸部以上部位揮打，打到林男左耳孔下方3公分的頭頸交界處，林男當場癱軟倒下

林男被打後受有頭部外傷、左耳後下方棍棒傷、硬腦膜下腔出血、腦挫傷、腦室內出血、腦髓腫脹、併鉤迴疝、腦幹出血、腦幹橋腦、大腦橋、腦室周圍及腦髓瀰漫性壞死等傷害，經其他同事駕車將林男送醫，於當日下午4時21分抵達義大醫院，到院前並無生命徵象，經急救及緊急手術後回復生命徵象，但林男仍於16日晚上9點20分因傷勢嚴重心跳停止死亡，檢方認被告王男涉犯刑法第277條第2項之傷害致人於死罪嫌，今年5月15日依法起訴王男。

全案移審至橋頭地院，因屬於國民法官法進行國民參審的案件，審理期間，王獲8萬元交保，10月18日展開審理程序，6名國民法官、3名備位國民法官與審判長林永村、法官黃逸寧、黃志皓共組合議庭，王男偵審階段都認罪，律師採認罪辯護，最終評議結果判王男9年徒刑；全案仍可上訴。

高雄地院、橋頭地院目前共收案6件國民法官案，橋院4件、雄院2件，此案為高雄首件由國民法官與職業法官完成審理、宣判的刑事案件。