民進黨主席賴清德19日在記者會後，突怒批民眾黨主席柯文哲經常說他登門拜訪、板凳坐三分之一的事情，怒斥「我哪裡需要做板凳坐三分之一？」對此，前立委沈富雄20日就表示，「他亂扯一通不管是真是假，隔天聲量又上去，本來民調要稍微掉的，又不掉了，你看做人就要做到這樣的程度，我那天碰到他，當面肯定他，實在有夠厲害」，沈富雄最後更說，「柯文哲絕對不會成全國民黨」，引發討論。

沈富雄20日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得椅子坐三分之一，我認為是重點，因為現在柯文哲是順風，他每天都非常得意，他現在很享受每個時刻」，沈富雄直言，「他亂扯一通不管是真是假，隔天聲量又上去，本來民調要稍微掉的，又不掉了，你看做人就要做到這樣的程度，實在有夠厲害」。

沈富雄更爆料，「我那天碰到他，當面肯定他，我說你實在有夠厲害，我現在肯定你，你一個人一張嘴巴，代表一個黨，修理一個大黨」，沒想到柯文哲當時則回，「不是喔！是修理兩個黨」，這讓沈富雄最後更驚呼，「你看他多得意，柯文哲絕對不會成全國民黨」。