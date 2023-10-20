國民黨總統參選人侯友宜20日晚上在台中舉行全台第二場大型造勢晚會，2018禿子、燕子、漢子翻轉贏得地方選舉勝利，3人今再度合體，韓國瑜致詞時替侯友宜抱屈，因「不會講話」漢子變汗子，也重提自己2019參選總統的政見「國家安全、人民有錢」，更表示國家安全是總統的工作、人民有錢則是行政院長的責任，侯友宜若當選一定會選出最優秀的行政院長。

日前柯文哲接受專訪時曾透露，已在研究聯合政府團隊首長的人選。日前更有份10萬人網路調查顯示，網友希望柯的行政院長，第一名是前台北市副市長黃珊珊、第二名則是前高雄市長韓國瑜，今天韓國瑜站台挺侯時又自己提到總統跟行政院長分工，外界關注是否話中有話。

韓國瑜替侯站台時指出，什麼樣的候選人能帶領台灣的未來？他4年前就提過，台灣的未來要做到「台灣安全、人民有錢」。台灣安全是總統的工作，總統管兩岸、國防、外交；人民有錢是行政院院長的工作，行政院院長要負責對內，把教育辦好、把經濟衝刺好、把交通建設好、把治安工作抓好，行政院長要把善良的風氣找回來。

韓國瑜強調，總統跟行政院長是分工的，所以選侯友宜，希望他能帶給台灣一條安全的道路，未來在大家的支持下，侯友宜當選總統負責國防、外交、兩岸，希望他選出最優秀的行政院長，帶領台灣民眾在全世界經濟不景氣狀況下，走出康莊大道，讓人民安居樂業。