以色列19日在國境東北部約旦河西岸佔領區執行掃蕩行動之中抓了63名巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）成員。以色列國家安全局（Shin Bet）周五（20日）向美國有線電視新聞網（CNN）證實，哈瑪斯發言人約瑟夫（Sheikh Hassan Yousef）因「涉嫌代表哈瑪斯行事」也在被捕之列。他是哈瑪斯的聯合創辦人兼重要領導人之一，常在國際媒體露面。

代表巴勒斯坦囚犯的非政府組織「巴勒斯坦囚犯協會」（Palestinian Prisoners Club，PPC）說明，約瑟夫擔任哈瑪斯在約旦河西岸（West Bank）地區的官方發言人，他在位於巴勒斯坦自治政府所在地雷馬拉（Ramallah）西南方貝土尼亞（Beitunia）的自宅遭到逮捕，「這是佔領區在約旦河西岸大規模逮捕行動的一部分」。

受到哈瑪斯與以色列這波嚴重衝突影響，不僅加薩走廊成了以色列軍方猛攻標的，同樣住了許多巴勒斯坦人的約旦河西岸局勢也陷入緊張。

約瑟夫不時接受媒體訪問。

約瑟夫經常出現在國際媒體畫面，本周他接受加拿大媒體《環球郵報》（The Globe and Mail）訪問時表示，如果以色列同意停火24小時讓人道援助進入加薩走廊，哈瑪斯會準備釋放大約200名人質。

約瑟夫1955年出生於拉馬拉，此前多次遭到以色列軍隊逮捕，坐牢至少24年，罪名包括煽動罪、未經許可進入耶路撒冷、身為哈瑪斯成員等。他有9名子女，長子莫薩布（Mosab Hassan Yousef）曾以色列國安局合作臥底以阻止對以色列平民的攻擊行動。約瑟夫後來與莫薩布斷絕關係，許多美國人與以色列人視莫薩布為英雄。約瑟夫的么兒蘇海布（Suheib Hassan Yousef）曾批評哈瑪斯腐敗，哈瑪斯怒斥蘇海布為叛徒、指他與以色列情報組織合作，蘇海布否認並堅稱依然效忠哈瑪斯。

CNN向以色列國防軍（IDF）置評約瑟夫遭到逮捕一事，IDF尚未回應。IDF先前表示，安全部隊在約旦河西岸採取大規模反恐行動，逮捕80多名通緝中的嫌犯，「包括63名哈瑪斯恐怖分子」。

PPC表示，10月7日以來，約旦河西岸共有850名巴勒斯坦人遭到逮捕，包括議員、名人、記者、曾在以色列長期服刑的人。「巴勒斯坦國家倡議」組織（Palestinian National Initiative）祕書長巴古提（Mustafa Barghouti）向CNN表示，以色列正在採取大規模行動逮捕巴勒斯坦人，「每天晚上抓的人愈來愈多，目前關在以色列監獄的巴勒斯坦囚犯已達6300人，沒有起訴、沒有出庭審判、沒有正當法律程序，而是透過他們所謂的行政拘留，現在囚禁於以色列監獄的兒童不少於200人」。

以色列從1967年第三次以阿戰爭（「六日戰爭」）之後從約旦手裡佔得約旦河西岸，居民希望這片土地成為巴勒斯坦建國的領土一部分，不過，以色列在此也設置定居點，並受以色列軍事力量保護。世界上大多數國家認為這些定居點違反國際法，以色列則稱合法、視約旦河西岸為「爭議領土」。