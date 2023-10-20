ART TAIPEI 2023台北國際藝術博覽會（簡稱台北藝博）20日展開，144家藝廊參展，包括68家國際藝廊。已表態要參選台北市第七選區信義、南松山立委的台北市議員許淑華就在臉書上分享，她到到世貿一館錄製「藝術聲鮮」Podcast的心得，同時在18日，許淑華也對「北市第一！最FRESH的小學街舞 x 各種Cover 舞蹈大賽」進行宣傳，更直言「聽說有得名的話還會有獎金喔」，引發討論。

許淑華19日時在臉書上PO文表示，她來到世貿一館錄製「藝術聲鮮」Podcast，更直言，「這幾天是台北國際藝術博覽會，匯集了100多家的藝廊，難得有機會讓這麼多藝廊集結在一起」，同時也指出，「今年ART TAIPEI參與展商共來自台灣、日本、香港、韓國、英國、新加坡、法國、美國、越南、印尼、泰國等地。有時間一定要來看看走走！！」

除此之外，許淑華也在18日時幫「北市第一！最FRESH的小學街舞 x 各種Cover 舞蹈大賽」進行分享宣傳，直言「夏天即將過去，但是小朋友們的熱情是不可以消失的！喜歡跳舞的的小朋友絕對不能錯過這場熱血的街舞Battle」，許淑華也強調，「街舞小學校 Vol.1全新的小學生街舞大賽，徵求對音樂超有熱忱的師生一起參與。『大 x 小= 無限可能』 展現你的舞台魅力」。

同時更分享了街舞大賽詳情，活動日期在2023年11月12日，並於12時30分抽籤，14時30分比賽開始，活動地點在萬華新和國小體育館1F桌球室，組別分為「小學校排舞組」和「小學校KPOP & 各種COVER組」，而參賽資格則為「就讀於台北市公私立國民小學，且符合6至未滿12歲（民國100年9月2日至106年9月1日出生）條件」、「現場需出示相關證件，如健保卡、學生證，隊伍內可有一位成員沒有年齡限制」、「可台北市公私立國民小學跨校組隊」、「隊伍內無年齡限制之成員，不限制是否為學校教職員(社團老師)或戶籍地」，許淑華最後在文末也說，「聽說有得名的話還會有獎金喔」。