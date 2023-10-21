市場持續關注中東衝突、美國公債殖利率維持4.9％高水位，美股四大指數20日開盤走低，擔憂以巴交火可能擴大成區域衝突，帶動黃金、石油價格上揚。台指期夜盤下挫77點、暫報16,338點。

以色列在向加沙平民發出撤離加沙城在內等北部地區的警告之後，軍隊在20日將加沙地帶北部地區夷為平地，同時襲擊作為庇護所的東正教教堂，以色列可能不久後，將下令入侵加薩；加薩邊界聚集數量龐大的以色列坦克，被視為地面戰即將開打。

美國十年期美債殖利率一度觸及5％以上高點，為2007年7月20日以來首次突破此關卡，隨後十年期美債殖利率回落，收在4.939％。

聯準會（Fed）主席鮑爾前一日演講態度曖昧、鷹中帶鴿，內容沒有承諾利率的升降方向，但市場認為Fed 11月不會升息。鮑爾指出通膨仍舊太高，但央行認為貨幣政策產生效果，同時「堅決」要讓通膨重回2％。

元富期貨表示，台指期目前尚未出現明確落底跡象，然而考量以巴衝突等地緣政治風險下，市場資金趨於保守，量能遲遲無法放大，短線先保守看待為宜。

台灣期交所內的美股三大指數同步臉綠，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別下跌184點、35.25點與149點；英國富時100期貨則是重挫81點，暫報7,427點。