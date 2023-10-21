債券殖利率攀升，加上憂慮以色列與哈瑪斯衝突，投資人在週末前尋求降低風險，美股今天收黑。
道瓊工業指數終場下跌286.89點，或0.86%，收在33127.28點。
標準普爾500指數下跌53.84點，或1.26%，收在4224.16點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌202.36點，或1.53%，收在12983.81點。
費城半導體指數下跌51.628點，或1.53%，收在3316.141點。（譯者：徐睿承）1121021
債券殖利率攀升，加上憂慮以色列與哈瑪斯衝突，投資人在週末前尋求降低風險，美股今天收黑。
道瓊工業指數終場下跌286.89點，或0.86%，收在33127.28點。
標準普爾500指數下跌53.84點，或1.26%，收在4224.16點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌202.36點，或1.53%，收在12983.81點。
費城半導體指數下跌51.628點，或1.53%，收在3316.141點。（譯者：徐睿承）1121021
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