民進黨總統參選人賴清德28日晚間赴台中市葳格國際會議中心出席全國勞工賴清德後援總會，與現場支持者齊喊「凍蒜」。

民進黨總統參選人賴清德28日晚間赴台中市葳格國際會議中心出席全國勞工賴清德後援總會，現場湧入逾千位支持者，旗海飆揚。（潘虹恩攝）

民進黨總統參選人賴清德28日晚間赴台中市葳格國際會議中心出席全國勞工賴清德後援總會，賴清德說，他來自勞工家庭深知勞工家庭的辛苦，未來要推動經濟發展照顧勞工家庭，並指出台積電創辦人張忠謀近日提及國安的重要性，他要強化國防，增進台海穩定和印太地區和平。

全國勞工賴清德後援總會28日晚間在葳格國際會議中心舉辦，現場湧入逾千位支持者，旗海飆揚。賴清德約8點多抵達現場，在大家的擁簇下上台，並為各後援會長授旗、授證。賴清德說，他來自勞工家庭深知勞工家庭的辛苦，每個月收入比預計少，支出比預計多，如何克服困難？就是咬緊牙根、勤儉持家、認真打拚，希望這一代的辛苦創造下一代的幸褔。

賴清德回憶他擔任台南市長時，與許多職業總工會組成「做工行善團」，免費幫勞工、弱勢家庭修理房子，範圍擴及高雄、屏東、嘉義、南投等地；行善團成員都是沒有出門工作就沒有收入的人，卻願意花費休息時間，出錢出力幫弱勢民眾修理房子，令他感動、欽佩，這就是勞工精神。

賴清德說，他未來擔任總統，首先要照顧勞工、改善勞工生活，再來要發展經濟，讓台灣成為經濟上的日不落國，改善台灣投資環境，下一步則要布局全球，同時大膽、積極投資下一代科技創新，並守護台灣安全，增進台海穩定和印太地區和平。

他說，最近張忠謀回母校演講，提到「台灣經濟在成長、進步，半導體產業全球占有一席之地，執世界之牛耳，但若沒有國家安全，一切通通都沒有」，國家安全如何保障？絕對不是接受九二共識、一個中國原則；透過強化國防力量，一方面對國際進行軍事採購，一方面國防自主，並和民主陣營站在一起，讓極權主義不敢越雷池一步，確保區域和平。

賴清德說，我們不求戰也不畏戰，透過備戰達到避戰達到和平發展，這場選舉攸關台灣前途、後代子孫幸福，也影響印太地區和平穩定，呼籲大家團結，明年出來投票，守護國家安全、推動經濟發展，照顧全國勞工、弱勢朋友。