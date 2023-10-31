美國力圖緩和中東局勢，國際油價回穩，市場恐慌氛圍稍退，美股四大指數30日早盤漲跌互見，僅費半指數獨自走跌，道瓊指數勁揚逾300點，終結連三黑，台指期夜盤也續揚66點，暫報16,226點，重返16,200點關卡。

美國聯準會（Fed）將於台灣時間11月2日宣布10月利率決策，市場預估Fed本次將按兵不動，投資人將持續密切關注本周將公布的美國10月失業率及非農就業人數變化，可能牽動Fed後續升息決策。

此外，蘋果將於31日以線上形式舉行秋季新品發表會，外媒推測蘋果將在發表會中推出Mac新品及Apple M3晶片處理器。

台灣期交所內的美股三大指數也集體走揚，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別揚升265點、22.5點與134點；英國富時100期貨也上漲51點，暫報7,370點。

美國本周將有重要經濟數據公布，其中以台灣時間11月3日晚間將揭露的10月非農就業報告最受市場重視，市場預估本次增幅將自前月的33.6萬個，放緩至僅18.8萬個，出現四個月來最小增幅，並預期失業率將維持與前值相同的3.8％。

而蘋果11月2日也將公布2023會計年度第四季（7～9月）財報業績，市場預估上季營收為893億美元，將遠高於前季的818億美元，但iPhone15系列新機銷售情況仍是關注重點，投資人高度聚焦iPhone在9、10月之銷售資訊，蘋果早盤小漲約1.5％，收復5日線。

群益期貨表示，外資於期現貨同步賣超，自營商選擇權也呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為悲觀，技術面台股連日反彈皆屬量縮，目前25日高點壓力不過下，短線台股的反彈仍可以選擇權方式悲觀操作。