根據美國經濟分析局（BEA）最新數據顯示，9月個人儲蓄率由8月的4％陡降至3.4％，較疫情時期大幅萎縮；2020年4月的個人儲蓄率高達32％。

此外，衡量穩健支出的關鍵指標實質所得成長，9月再次下滑。根據美國官方數據顯示，扣除稅和經通膨調整的9月實質個人可支配所得，已連續三個月下降。

在此同時，9月消費者支出月增0.7％，成長率超越華爾街預期，顯示美國經濟強勁。部分經濟學家表示，近期的個人消費支出可能後繼無力，主要原因在於儲蓄占可支配所得比率再度萎縮。

市調公司Morning Consult資深經濟學家布魯恩（Kayla Bruun）指出，近期消費者支出攀升可能難以持續，家庭恐被迫縮減開支或是舉債度日。

安永（E ＆ Y）首席經濟學家達柯（Gregory Daco）表示，消費者支出動用到儲蓄並不是好跡象。實質所得成長是消費者支出穩健成長的關鍵，但目前實質所得成長持續下滑。消費依靠儲蓄與財產並非長久之計，支出配合所得方為上策。

安永資深經濟學家鮑蘇爾（Lydia Boussour）表示，安永的研究團隊預期，進入2024年前，消費者支出力道將會減弱。

由於高物價和償債成本攀升，部分美國民眾已經察覺存款縮水。根據消費金融服務公司Bankrate最新調查顯示，將近三分之一民眾的緊急資金比年初時短少。美國勞工部數據顯示，美國9月通膨為3.7％。

疫情期間美國政府發放振興支票和消費者無處花錢，讓家庭儲蓄率大幅攀升。如今消費者飽受高通膨與高利率打擊，車貸和卡債拖欠率攀升即顯示家庭財務惡化。專家和研究員表示，中低所得家庭在疫情期間累積的超額儲蓄幾乎已經用磬。