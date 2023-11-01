路透社引述消息報導，BP近幾周與數家公司就合併海恩斯維爾（Haynesville）頁岩氣盆地業務進行談判。

BP也考慮在德州鷹堡（Eagle Ford）盆地建立合資企業，但這些談判目前並不涉及到他們位於二疊紀盆地（Permian Basin）的業務。

透過組建合資企業的方式，BP不需砸下數十億美元進行收購，便能夠擴大業務規模、鑽探更多油井以提升產量，並與合資夥伴分擔成本。