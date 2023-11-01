花蓮縣議會第20屆第2次定期大會開議，主持會議得議長張峻關閉議員麥克風遭致抨擊，不過張峻回擊政治操作，大可不必。（花蓮縣議會提供）

花蓮縣府今年9月將追加預算案送議會臨時會審查，議會程序委員會以內容錯誤百出全數退回。花蓮縣議會昨開定期大會一讀會時，無黨籍原住民議員笛布斯．顗賚質疑不該「包裹式」退回，與議長張峻發生口角，因有議員也要發言，張峻關掉笛布斯麥克風，制止發言，今天遭國民黨部、黨團聲援抗議，痛批議長大開民主倒車，根本獨裁作風，張峻回擊國民黨部刻意挑起族群意識，呼籲政治操作該節制，適可而止。

起因為縣府今年9月間提出追加減預算，在議會程序委員被「包裹式」退回，資深議員笛布斯‧顗賚認為有案子有中央補助款等、具有時效性，應該是「逐條審查」而不是全部退回，她要縣議會法制主任余玉琳解釋。笛布斯‧顗賚此時也提高分貝，她認為質疑有理、更有法的依據。

擔任主席的議長張峻出聲制止，認為笛布斯‧顗賚不尊重、糟蹋議會，表示程序上都沒有問題，反而是該追加減預算有錯誤才退回修正。雙方爆發激烈口角，這時議員林源富舉手要發言，張峻便請音控室把笛布斯‧顗賚的麥克風關掉。引發「議長禁止議員發言」風波。

國民黨花蓮縣黨部表示，30日上午的議會定期會，發生議長下令關掉議員麥克風事件後，縣黨部及黨團許多議員服務處，即接到很多黨員及民眾電話表達強烈支持黨團為民生法案發聲，有原住民族人更希望轉達對於笛布斯·顗賚義正辭嚴的問政勇氣表示佩服。花蓮縣黨部主委張逸華致電黨團書記長吳東昇，強調作為黨團議員後盾。

吳東昇透過新聞稿表示，因為與議員意見不同，憤而關閉議員麥克風，限制其言論自由，所有議員都是民眾一票一票選出來的，在議會是盡心盡力為民請命，會議主席拒絕議員發聲，根本大開民主倒車，包括徐子芳等多位議員也發文聲援。

議長張峻發文並連結現場「畫面會說話」，張峻指出，笛布斯情緒失控對議會主任開罵，他身為主席出言制止，也是照顧並保護議員和花蓮縣議會的形象。但國民黨部刻意挑起族群意識，他認為大可不必，也深深不以為然，張峻出生於光復鄉，光復鄉就是一個原住民大於漢人的行政區，張峻豈會漠視原住民的權益，政治操作應該有所節制，適可而止。

張峻說，縣府在許多送進議會的提案，追加減預算錯誤甚多，包括經費、文字的錯字等等，議會程序會決議請縣府退回後修正。但縣府卻常常在未經審議就大肆發布新聞訊息，造成社會紛擾，這種利用輿論壓力來逼迫議會快速通過審議的操作，已經成為縣府對付議會的日常。「為自己找理由來鞏固自己犯錯的合理性，實在是很不可取」。