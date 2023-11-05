2023年新聞盃籃球錦標賽從11月1日起在台北市大安運動中心舉行，各家媒體與體育記者各自組隊，利用新聞盃以球會友，不僅聯誼感情，更是忙碌工作的調劑。其中新聞女生隊每年都會舉行表演賽，今年由台灣媒體人關懷公益協會支持，特地邀請景興國中進行表演賽，場面熱鬧又溫馨。

台灣媒體人關懷公益協會今年在高雄成立，理事長莊順發是民視駐高雄記者，因為新聞工作走訪社會各階層，有感社會角落有太多需要幫助的人，他特地組織台灣媒體人關懷公益協會，希望能結合更多善意，為社會帶來更多美好。

台灣媒體人關懷公益協會成立以來的第一個活動，就是贊助新聞盃的表演賽，理由無他，正是因為莊順發本身就是籃球愛好者，每年都會代表民視與籃球記者隊參加新聞盃賽事，他說：「很開心有機會能支持新聞盃，未來會繼續努力，希望能支持更多需要幫助的人。」今日賽前，由協會常務理事黃邱倫代表，除了頒發獎學金，還主持開球儀式。

新聞女生隊的對手景興國中，成立僅第5年，由出身松山高中的教練許澤鑫領軍，曾在110學年度國中聯賽打進前8強，新軍就有出色表現，今日賽事也有許多家長到場為女孩加油，氣氛熱烈，最終也以43比24擊敗新聞女生隊，但勝負並不重要，達到以球會友的目的才是最大意義。

「新聞女生一年一次打新聞盃，各家熱愛體育的記者、主播們，因為籃球而相聚，雖然我們第一場比賽就遇到實力很堅強的景興國中，但每個人在場上都很拼，努力搶籃板、奮力抄截，也想辦法為球隊得分，我真的很感動！」本屆新聞女生隊隊長、華視主播林淳霈感性地說：「也感謝台灣媒體人關懷公益協會的支持，讓我們能與景興女籃以球會友！」